В Киеве, Кировограде и Хмельницкой области начались провокации против НУ-НС

Сегодня в Киеве, Кировограде и в Хмельницкой области совершены ограбления и противоправные действия в отношении активистов и членов блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке сообщил один из лидеров блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня ночью в Киеве неизвестные проникли в квартиру одного из лидеров гражданского движения “Народная самооборона”, политолога Олеся ДОНИЯ. Также злоумышленники повредили его автомобиль, который стоял под окнами квартиры.

Кроме того, как сообщил Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня ночью в кировоградском отделении блока был совершен погром, неизвестные вынесли все компьютеры.

Также сегодня в Хмельницкой области милиция конфисковала палатки активистов, которые собирали подписи за снятие неприкосновенности с депутатов, мотивируя это тем, что они проводят якобы незаконную агитацию.

Комментируя эти случаи, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Мы расцениваем все эти инциденты, которые были явно спланированы из одного центра, как ответ мафии на наши заявления о наступлении на коррупцию».

Он подчеркнул, что, несмотря на эти инциденты, члены блока и в дальнейшем будут работать для достижения целей, которые они перед собой поставили, и остановить их никто не сможет.