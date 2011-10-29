Содокладчики ПАСЕ встретятся с Януковичем и лидерами партий

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариэтта ПУРБЕ-ЛУНДЕН и Майлис РЕПС посетят Украину 2-4 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В ходе визита содокладчики планируют встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, министрами внутренних дел и образования, лидерами политических партий.

Кроме того, запланированы встречи с Комиссией по усилению верховенства права, украинской делегацией в ПАСЕ, неправительственными общественными организациями, независимыми адвокатами бывших членов правительства, которым выдвинуты уголовные обвинения.

Главными темами дискуссий во время визита станет реформа криминальной юстиции, расследование дел в отношении бывших членов правительства, независимость судебной системы, парламентские выборы 2012 года, а также оппозиционные движения.