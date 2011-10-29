КСД: новый закон о выборах еще хуже

Комитет сопротивления диктатуре (КСД) требует от власти согласовать с оппозицией проект закона о выборах народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член КСД, народный депутат от «БЮТ-Батьківщини», премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, на завершившемся заседании КСД его участники выработали общую позицию всех оппозиционных партий, которые входят в его состав.

С.СОБОЛЕВ выразил убеждение, что власть планирует принять закон о выборах еще худший, чем тот, который был передан на экспертизу Венецианской комиссии. В частности, по его словам, в зарегистрированном в парламенте законопроекте добавлено положение о том, что выборы могут быть признаны недействительными по одному из избирательных участков, также предлагается установить, что с регистрации может быть снят весь список от той или другой партии.

Народный депутат, лидер партии «Общественная позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО добавил, что в зарегистрированном в парламенте законопроекте о выборах, в отличие от документа, который рассматривала Венецианская комиссия, есть также пункт, что участковая комиссия может снять с регистрации кандидата в депутаты после двух предупреждений. Он убежден, что это позволит снимать с выборов кого угодно.

«То есть, в парламенте будет 400 «чечетовых», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат, председатель партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заметил, что зарегистрированный в парламенте законопроект можно было бы переписать одним абзацем: «Состав Верховной Рады определяется указом Администрации Президента». А.ЯЦЕНЮК убежден, что власть решила действовать «по наихудшему сценарию», ведь, по его словам, народных депутатов фактически будет назначать Администрация Президента.

Народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Александр ТУРЧИНОВ отметил, что даже заказные социологические исследования показывают, что рейтинг Партии регионов стремительно падает. Именно поэтому, по его мнению, власть приняла решение изменить закон о выборах, чтобы ее люди попали в парламент.

В связи с этим С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что именно поэтому оппозиция решила не допустить принятия парламентом предложенного властью законопроекта о выборах.

«Мы считаем, что закон о выборах, как один из важнейших механизмов избрания и смены власти в любой демократической стране, должен в обязательном порядке быть согласован между властью и оппозицией», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ заметил, что пока этого не произошло, в частности, в парламенте не создана рабочая группа, которая бы рассматривала этот законопроект, ведь фактически документ был разработан в Администрации Президента. Оппозиция требует снять с рассмотрения все законопроекты о выборах, создать в ВР рабочую группу, которая будет разрабатывать компромиссный документ.

По словам С.СОБОЛЕВА, если власть не согласится на эти требования, оппозиция не будет принимать участия в обсуждении и принятии этого законопроекта, и власть будет вынуждена взять на себя полную ответственность за его принятие.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что оппозиция требует, чтобы закон о выборах рассматривался в Верховной Раде, а не в Администрации Президента.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что оппозиция будет действовать жестко и адекватно действиям власти, чтобы не допустить принятия вышеупомянутого законопроекта.

В то же время, представители Комитета сопротивления диктатуре отказались говорить о том, будут ли принимать участие они в выборах, если власть все же добьется принятия законопроекта о выборах.

С.СОБОЛЕВ заметил, что действия оппозиции будут зависеть от ситуации в стране. «Если вся оппозиция будет в тюрьме, то мы физически не сможем принять участия в выборах», - добавил он.