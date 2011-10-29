Объединенная оппозиция начала сбор подписей на Черкащине

Объединенная оппозиция Черкасской области начала собирать подписи за свободу политзаключенных.

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор черкасской оппозиции Леонид ДАЦЕНКО, власть практически не выполнила ни одного из предвыборных обязательств и обещаний, вместо этого Партия регионов «может похвастать только сооружением многомиллионных объектов для удовлетворения амбиций и обслуживания чиновников высокого ранга и расправой с политическими оппонентами», поэтому объединенная оппозиция ищет поддержки общества Черкасской области.

В своем обращении к жителям Черкасс объединенная оппозиция отмечает, что «Украина в очередной раз переживает рецидив тоталитаризма, когда обезумевшая банда псевдополитиков, которые дорвались до власти, пытается утвердиться в должностях при помощи введения цензуры, запугивания общества и преследования оппозиции. Все чаще власть прибегает к грубой силе, проталкивая свои интересы в советах разных уровней или разгоняя мирные демонстрации. Маховик репрессивной машины набирает оборотов, несмотря на протесты Запада и даже неодобрение России. За решеткой оказывается все больше политиков, в отношении которых откровенно фабрикуются уголовные дела. Этот список возглавила лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО, осужденная нынешней властью к 7 годам лишения свободы только за то, что в свое время бросила вызов олигархическим кланам, не дав им безнаказанно грабить страну. Следующим, очевидно, станет экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО. За ними будут другие… Единственно возможный способ остановить это наступление тоталитаризма – вместе сказать ему «нет», поэтому мы призываем не бояться и поставить свою подпись под нашей листовкой «Свободу политзаключенным». Мы верим, что нам удастся победить демократическими методами, несмотря на все провокации власти. Мы докажем, что украинцы – цивилизованная нация, которая способна отстоять свои права».

Как сообщал УНИАН, 25 марта организации ряда партий и общественных организаций Черкасской области создали Совет оппозиционных сил. Соглашение подписали областные организации УНП, Народного Руха Украины, Партии пенсионеров, «Собора», ВО «Батьківщина«За Украину!», «Реформы и порядок», Украинской национальной ассамблеи, партии "Экология и социальная защита", «Просвита», Всеукраинского объединения ветеранов, ГО «Воля», ГО “Украинская народная молодежь”, ГО “Центр медиаинициатив”, Ассоциации органов самоуправления населения, ВОО «Союз владельцев жилья Украины».