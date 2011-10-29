Прокуратура не намерена закрывать дело против Кучмы

Генеральная прокуратура Украины не намерена закрывать уголовное дело против экс-президента Леонида Кучмы, несмотря на решение Конституционного суда о невозможности основывать обвинения на доказательствах, полученных незаконным путем, заявил первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Интер".

ГПУ этой весной возбудила уголовное дело и предъявила обвинение Кучме в превышении власти и служебных полномочий, что привело к убийству Георгия Гонгадзе.

"В качестве доказательств по этому делу приобщены и эти пленки. Окончательную оценку допустимости доказательств даст суд. На стадии следствия дело в отношении Кучмы прекращено не будет", - цитирует РИА Новости.