Азаров уверяет, что главные требования МВФ выполнены

Кабмин и Нацбанк в рамках меморандума с Международным валютным фондом выполнили практически все целевые показатели.

Об этом заявил премьер Николай Азаров на встрече с послом США в Украине Джоном Теффтом, сообщает "Радио "Свобода".

"Самый главный и самый сложный пункт - дефицит консолидированного бюджета вместе с дефицитом "Нефтегаза Украины" - мы выполняем", - подчеркнул премьер.

Он также сообщил, что переговоры правительства и НБУ с миссией МВФ продолжаются.

Ранее Азаров заявлял, что Украина может не выполнить требование МВФ относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Он спрогнозировал "сложные переговоры", но добавил, что правительство "рассчитывает на взаимопонимание".

Миссия МВФ будет работать в Киеве до 4 ноября.

Эксперты фонда проверят выполнение требований, необходимых для получения очередного транша кредита stand-by.