Азаров уверяет, что главные требования МВФ выполнены
Рассчитывает "на взаимопонимание"
Кабмин и Нацбанк в рамках меморандума с Международным валютным фондом выполнили практически все целевые показатели.
Об этом заявил премьер Николай Азаров на встрече с послом США в Украине Джоном Теффтом, сообщает "Радио "Свобода".
"Самый главный и самый сложный пункт - дефицит консолидированного бюджета вместе с дефицитом "Нефтегаза Украины" - мы выполняем", - подчеркнул премьер.
Он также сообщил, что переговоры правительства и НБУ с миссией МВФ продолжаются.
Ранее Азаров заявлял, что Украина может не выполнить требование МВФ относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.
Он спрогнозировал "сложные переговоры", но добавил, что правительство "рассчитывает на взаимопонимание".
Миссия МВФ будет работать в Киеве до 4 ноября.
Эксперты фонда проверят выполнение требований, необходимых для получения очередного транша кредита stand-by.