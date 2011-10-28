Литвин назвал бессмыслицей слова Андреева «об убийственной силе» укряза

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает бессмыслицей заявление генерального консула РФ в Крыму Владимира АНДРЕЕВА о том, что украинский язык в автономии может представлять угрозу жизни людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область, комментируя соответствующее заявление В.АНДРЕЕВА.

По словам В.ЛИТВИНА, "он не собирается комментировать подобные бессмыслицы".

"Я думаю, что есть угрозы спокойствию самих политиков, которые ищут себе проблемы, пытаются эти проблемы создавать и создавать конфликты на пустом месте", - сказал председатель Верховной Рады.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что "язык - это источник, который, как бы ты ни пытался заилить, он всегда очистится и всегда пробьет себе дорогу".

Он отметил, что пока украинские политики не занимались проблемами языка, языковая политика в Украине была толерантной и взвешенной. "У нас раньше не было языковых проблем", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, В.АНДРЕЕВ в интервью «Севастопольской газете», размещенном на сайте издания 27 октября, рассказал, что «Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости». По мнению дипломата, «ситуация относительно русского языка (в Крыму) не приемлема и искусственно навязана». Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму русский язык должен пользоваться широкими правами, сравнимыми с государственным. Это нужно подавляющему большинству тех, кто проживает здесь. Это их право и их интерес. И это право и интерес должны соблюдаться».

По словам генконсула, он «никогда не слышал ни одного серьезного аргумента против предоставления русскому языку статуса второго государственного языка. Нет такого аргумента. Это очевидное решение, которое бы сняло много проблем».

Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму ситуация с русским языком какая-то неестественная, ненормальная». И привел аргументы: «Я же смотрю телевизор - в основном, там украинский язык. В аптеку захожу и пытаюсь купить какие-то лекарства, только по памяти вспоминаю, что это против этого. А так ничего не понимаю, хотя в украинской языковой сфере я живу полтора года и большинство общих терминов понимаю. Но не специфических терминов». Подобное, по мнению дипломата, может представлять угрозу жизни людей. «И это права людей, которых нужно отстаивать! И я с сожалением отмечаю, что Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости», - сказал В.АНДРЕЕВ.

Также генконсул РФ в Симферополе считает, что в Крыму должна быть не одна, а 10-15 школ с русской программой обучения.