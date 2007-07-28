Народный Рух не против войти в единую демократическую партию

Председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что в НРУ состоялась партийная дискуссия о создании единой партии на основе блока демократических сил, но окончательное решение по этому вопросу вынесет съезд партии 2 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Тарасюк заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По его словам, сначала не все члены партии разделяли позицию руководства НРУ в этом вопросе. «Действительно, была дискуссия в НРУ, и я считаю это нормальной традицией демократической партии. Четыре краевых организации, сразу скажу - далеко не самые влиятельные и самые немногочисленные, высказались против подписания и участия НРУ в блоке национально-демократических сил. Но дискуссия показала, что подавляющее большинство краевых организаций поддержали действия руководства НРУ», - заметил Б.Тарасюк.

Он также сообщил, что «те краевые организации, которые выступали за отставку председателя НРУ, отказались даже вносить это предложение на рассмотрение Центрального провода партии».

Б.Тарасюк считает, что "единая национально-демократическая партия отвечает тем желаниям и стремлениям, которыми руководствовался Народный Рух Украины много лет", поэтому ничего странного нет, что НРУ будет принимать участие в ее создании.

Кроме того, Б.Тарасюк отметил, что приоритетами для НРУ является возвращение во власть и создание большинства в новом парламенте.

Он отметил, что НРУ первым из участников блока демократических сил предложил программные принципы будущей партии. По его словам, Центральный провод принял решение о принципах создания единой национально-демократической партии. В частности, это должна быть национально-демократическая идеология; руководство новой партии должно обязательно избираться тайным голосованиям и т. д.

По мнению Б.Тарасюка, при формировании единой национально-демократической партии должны быть закреплении положения о признании ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне, ряд положений по внутренней и внешней политике.

Лидер НРУ надеется, что съезд партии 2 августа поддержит решение Центрального провода о создании единой партии. "И оно будет окончательным", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля лидеры 10 партий, в том числе НРУ и Украинской народной партии, подписали Декларацию об объединении демократических сил, что стало началом формирования единого избирательного мегаблока «Наша Украина – Народная самооборона», а также принзяли обязательство создать в дальнейшем единую демократическую партию.

6 июля в одном из изданий была опубликована информация о том, что члены некоторых областных организаций НРУ и УНП не согласны с решением своих лидеров пойти на самороспуск для создания единой политической силы вместе с другими участниками блока "Наша Украина – Народная самооборона".

Также издание прогнозировало, что внутрипартийная оппозиция НРУ отправит в отставку председателя партии Б.Тарасюка.