Литвин говорит, что резолюция Европарламента - кнут и пряник
"Нужно воспринимать как данность"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что резолюция Европарламента по Украине носит жесткий, но противоречивый характер.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он заявил во время рабочей поездки в Житомирскую область.
В.ЛИТВИН отметил, что внимательно ознакомился с данным документом. «Его нужно воспринимать как данность. Но я его вижу все-таки жестким и противоречивым – его можно охарактеризовать как кнут и пряник», - сказал В.ЛИТВИН.
С одной стороны, по словам спикера, Украине дается право реализовать свою европейскую перспективу, но наряду с этим указывается, что будет развиваться политика соседства, даже не «Восточного партнерства».
«К этому документу нужно отнестись со всей серьезностью. Не нужно одним найти то, что их интересует, а другим требовать, чтобы при рассмотрении Соглашения об ассоциации зафиксировали соответствующую норму о членстве», - сказал он.
По словам В.ЛИТВИНА, по поводу резолюции стоило бы провести широкую дискуссию.
Как сообщал УНИАН, в резолюции Европарламента, принятой 27 октября, речь идет о необходимости предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.
В то же время Европарламент считает, что сохранение судебного приговора экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.