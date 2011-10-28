Презентация результатов опроса «Моральность украинского общества»

Во вторник, 1 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Моральность украинского общества: нравственные ориентиры украинцев».

В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 28 по 30 октября 2011 г.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

1. Является ли семья главным носителем моральных ценностей в украинском обществе?

2. Осуждают ли украинцы вождение в нетрезвом виде и мелкие кражи?

3. Какое поведение граждане Украины считают недопустимым ни при каких условиях?

4. Как украинцы относятся к гомосексуализму, супружеским изменам, абортам?

В пресс-конференции примут участие:

1. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования;

2. Наталия КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.

Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.

Контакт для СМИ: (044) 230-49-63.