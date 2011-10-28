Евразийский банк уже ждет от Украины «десятков миллионов долларов»

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает от правительства Украины письма-заявки на участие, как в капитале банка, так и в Антикризисном фонде ЕврАзЭс, средствами которого управляет ЕАБР.

Об этом заявил журналистам председатель правления ЕАБР Игорь ФИНОГЕНОВ в ходе Фестиваля «Евразийского банка развития», который проходит сегодня в Астане (Казахстан).

«Мы ожидаем письма. Я не вижу никаких препятствий с нашей стороны, чтобы принять Украину в участники банка и фонда», - сказал он.

Касательно размера вклада, который Украина может сделать, банкир отметил, что это дело Украины, но он должен соотноситься с размером ее экономики.

«Мне кажется, что вклад должен быть достойным, на уровне десятков миллионов долларов», - сказал он.

По словам И.ФИНОГЕНОВА, ЕАБР уже предоставил Киеву список из около 20 проектов на общую сумму около 2 млрд. долл., которые банк может принять к изучению на предмет финансирования.

Председатель правления конкретизировал, что в первую очередь речь идет о проектах связанных с судостроением, авиастроением и логистикой продуктов сельскохозяйственного производства.

Справка УНИАН: Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения и Кыргызская Республика.