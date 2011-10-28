Януковича во Львове спросили про «аэропорт имени Бандеры»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что решение о названии львовского аэропорта будет принимать местная власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на брифинге во Львове, отвечая на вопрос, как он относится к предложению местной общины назвать львовский аэропорт именем руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры.

«Решение будет принимать местная власть. По украинским законам, как решит, так и будет», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент ушел от ответа на вопрос о его отношении к присвоению аэропорту имени руководителя ОУН.

Глава государства также поблагодарил местную власть за организацию, строительство и подготовку объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Большое участие в этом принимала городская власть. Нужно поблагодарить всех, кто готовит и занимается организацией строительства. Было много скептиков: зачем нам аэропорт, стадион. Однако нужно жить будущим, для будущих поколений», - отметил Президент Украины.

Он также выразил уверенность, что в июне следующего года Украина будет принимать европейское футбольное первенство на должном уровне.

Справка УНИАН. Введение в эксплуатацию реконструированного львовского аэропорта запланировано на декабрь 2011 года.

Партия “Свобода” предлагает присвоить аэропорту имя руководителя ОУН С.Бандеры.

В свою очередь, мэр Львова Андрей САДОВЫЙ предложил присвоить международному аэропорту «Львов» имя короля Даниила Галицкого.