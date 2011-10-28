Королевская говорит, что власть борется с рейдерами, как пчелы - с медом

Необходимо провести глобальную антикоррупционную реформу, в результате которой чиновники будут понимать, что участие в схемах по отбору чужой собственности приведет к неотвратимому тюремному заключению. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, отвечая на вопросы журналистов о возможностях покончить с рейдерством в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что рейдерство – это явление, которое нельзя побороть с помощью создания комиссий. «В украинском коррупционном зазеркалье борьба с рейдерством выглядит борьбой пчел против меда», - заявила народный депутат.

По мнению главы парламентского комитета, первое, что необходимо сделать – это провести глобальную антикоррупционную реформу. «Чиновники должны нести ответственность, и понимать, что участие в схемах по отбору чужой собственности приведет к неотвратимому тюремному заключению. Пока что же они могут действовать безнаказанно и не переживать даже за судебные процессы. Только после проведения этой реформы можно создавать какие-то органы и шпаклевать законодательные дыры», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик отметила, что борьба с рейдерством переросла в откровенный фарс. «Не случайно, в рейтинге Doing Business в категории «Защита инвесторов» Украина за год опустилась на 3 позиции – мы на 111 месте. Это международная оценка системы, которая была поставлена Украине. Для бизнеса и инвесторов – это настоящая трагедия. Для чиновников – чистая прибыль», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат призвала правительство незамедлительно начать антикоррупционную реформу. «Это фундамент для всех дальнейших действий, в том числе и борьбы с рейдерством. Пока же самым резонансной «антирейдерской» инициативой последнего времени являлось принятие в первом чтении законопроекта по запрету камуфляжа, который не ударит ни по кому, кроме рыбаков, охотников и туристов», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат считает, что рейдерство в стране базируется на трех основных китах: на продажном государственном чиновнике, на коррумпированном суде и на философии вседозволенности, которая процветает в стране.

«Пока эти три первопричины не будут искоренены, никакая комиссия не решит вопрос рейдерства, которое сегодня является пугалом для инвесторов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров возобновил деятельность Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий (рейдерству – УНИАН) и назначил ее председателем первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 24 октября.

Ранее работа Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством была прекращена в результате структурных изменений, проведенных в контексте административной реформы.