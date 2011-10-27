Прокурору понравилось, что говорил сегодня свидетель в деле Луценко

Прокурор Евгений ЗИНЧЕНКО положительно оценил показания сегодняшнего свидетеля по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, об этом государственный обвинитель заявил, комментируя ход рассмотрения уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском районном суде Киева.

Прокурор отметил, что сегодня допрашивался бывший начальник Департамента по работе с персоналом МВД Владимир КРИВОЛАПЧУК, но указанное процессуальное действие еще не завершено – свидетель в полном объеме пока не опрошен как стороной обвинения, так и защитой.

Е.ЗИНЧЕНКО сообщил, что значительное время допроса свидетеля по поводу знаков отличия водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА объясняется в первую очередь тем, что только в 2008 году последний был награжден около шести раз. Прокурор отметил, что „в соответствии с положением о награждении этими наградами, кроме выдачи соответствующего знака, также предусмотрена выплата денежного вознаграждения. Эта сумма для каждого соответствующего ведомственного знака составляет от четырех до восьми минимальных заработных плат. Все вместе свидетельствует как раз о корыстных мотивах Л.ПРИСТУПЛЮКА”.

Что касается планов мероприятий по празднованию Дня милиции в 2008 и 2009 годах, то их, как сказал прокурор, без согласия тогдашнего министра Ю.ЛУЦЕНКО не утвердили бы. То есть, принятие тех или других решений в любом случае зависело от первого лица, от министра внутренних дел, утверждает Е.ЗИНЧЕНКО.

Относительно зачисления гражданского стажа, а также награждения Л.ПРИСТУПЛЮКА, представитель стороны обвинения сообщил, что выводы кадровой комиссии по этим вопросам имеют рекомендательный характер, что и подтвердил свидетель. То есть, окончательное решение тоже принимает министр, отметил прокурор.

Насколько продолжительным будет процесс, Е.ЗИНЧЕНКО не прогнозирует. Это, в частности, будет зависеть от того, как будут появляться свидетели, насколько будут заняты защитники, которые, по словам прокурора, «на этой неделе уже дважды срывали судебные заседания».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии. Кроме того, ему инкриминируют излишне пышное празднование Дня милиции.