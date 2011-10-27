Азаров: компромисс с Россией по газу будет в «большом пакете»

Компромисс относительно цены на газу будет зафиксирован в большом пакете, определяющем весь спектр отношений Украины и РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об это премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это будет большой пакет документов, определяющих весь спектр наших взаимоотношений», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, наконец-то стороны приближаются к взаимовыгодному компромиссу.

При этом премьер отказался называть детали этих договоренностей, отметив, что говорить о них будет только после того, как появятся подписи под документом. Он также высказал надежду, что результат переговоров вскоре будет известен.

Отвечая на вопрос, увязывает ли Украина снижение цены на газ со вступлением в Таможенный союз, Н.АЗАРОВ заявил: «Нет, не увязываем».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Н.АЗАРОВ заявлял, что Украина готова пойти на компромиссы в переговорах с Российской Федерацией о пересмотре цены на газ.

При этом он отметил, что во время переговоров Украина пытается найти баланс интересов, однако переговоры достаточно непростые.

25 октября Н.АЗАРОВ заявил, что Украина рассчитывает, что договоренность с РФ по цене на газ будет достигнута максимум через месяц.