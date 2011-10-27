Королевскую просят помочь добиться от Януковича вето

Оргкомитет Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», рассмотрев возможные последствия принятия закона № 8521, обратился к народному депутату (фракция БЮТ - «Батькивщина») председателю Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ с просьбой помочь предпринимателям добиться вето президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на данный закон.

Кроме того, как сообщили УНИАН в оргкомитете, акция «Вперед!» призывала всех небезразличных граждан Украины выйти 3 ноября под стены Верховной Рады и требовать ее самороспуска, поскольку парламент и дальше игнорирует требования предпринимателей об отмене упрощенной системы налогообложения.

«Так называемая новая упрощенная система будет использована, в первую очередь, для репрессий против малого бизнеса», – заявила на встрече с активистами «Вперед!» Н.КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя положения закона.

В качестве примера она привела законодательно закрепленное право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок. По мнению политика, налоговики будут постоянно использовать угрозу применить эту санкцию, чтобы получать взятки от предпринимателей.

Кроме того, предприниматели обеспокоены тем, что не учтено их законное требование четко закрепить в Налоговом кодексе форму книги учета доходов. По их словам, уже неоднократно наблюдались факты установления налоговиками форм отчетности, которые прямо противоречат нормам Кодекса.

«Уже эти две позиции резко повышают коррупционный «налог» для малого бизнеса», – подчеркнул на встрече Вячеслав РОЙ, председатель Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украине.

С другой стороны, так и не устранены лазейки для уклонения от налогов с помощью упрощенной системы. «Однако правительство не пошло на выделение в отдельную категорию субъектов, предоставляющих услуги, которые являются наиболее привлекательными для «переведения в наличность» денег – бухгалтеров, аудиторов, рекламистов, юристов, страховых агентов и пр.», – сказал председатель общественной организации «Наступ» Руслан СЕКЕЛА.

«С экономической точки зрения, новая упрощенная система ставит под угрозу в первую очередь мелкое производство, где налог с дохода экономически не выгоден», – заявил начальник штаба акции «Вперед!» Андрей ПАНАЕТОВ.

Участники заседания Оргкомитета приняли решение обратиться с письмом к президенту, требуя вето на принятый Верховной Радой закон об упрощенной системе налогообложения.