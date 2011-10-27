Немыря: Европарламент сделал Януковичу последнее предупреждение

Резолюция Европейского парламента относительно Украины, в которой осуждается приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, – это последнее предупреждение Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом заявил заместитель председателя партии Григорий НЕМЫРЯ, комментируя принятую сегодня резолюцию.

«Резолюция Европейского парламента – это поддержка европейских стремлений и перспективы для украинского общества, и это одновременно последнее предупреждение для ЯНУКОВИЧА и его режима относительно всей и полной ответственности за тот выбор, который они должны сделать: выбор между европейской интеграцией и изоляцией», – сказал политик.

По словам Г.НЕМЫРИ, резолюция является беспрецедентной с точки зрения детализации: процессы против Ю.ТИМОШЕНКО и других лидеров оппозиции, бывших членов ее правительства однозначно оцениваются как нарушение прав человека, как политически мотивированные и как такие, которые не имеют ничего общего с верховенством права.

Также в документе четко сформулированы требования относительно изменения ситуации к лучшему. Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что эти требования заключаются в прекращении политически мотивированных процессов, в обеспечении полноправной политической жизни для Ю.ТИМОШЕНКО и других лидеров оппозиции, в частности, обеспечение возможности их участия в парламентских выборах в следующем году.

Также политик отметил, что тот факт, что Резолюция Европарламента была поддержана всеми политическими группами, свидетельствует о консенсусе на высшем уровне в Европейском Союзе относительно оценки ситуации в Украине.

«Мы надеемся, что такая четкость, однозначность и единодушие Европарламента должна быть серьезно воспринята на высшем уровне в Украине, поскольку брать в заложники все украинское общество ради достижения полезных узкополитических целей является недопустимым», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, в резолюции Европарламента, принятой сегодня, 27 октября, речь идет о необходимости предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

“Европарламент придерживается мнения, что углубление отношений между ЕС и Украиной и факт предоставления Украине европейской перспективы имеют большое значение и в интересах обеих сторон; признает стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, при условии выполнения всех критериев, в том числе уважения к принципам демократии, правам человека, фундаментальным свободам и верховенству права”, – говорится в первом пункте резолютивной части документа.

В то же время, Европарламент считает, что сохранение приговора бывшему премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.