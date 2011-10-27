Эксперт: резолюция Европарламента более чем положительная

Украинские эксперты считают положительным сигналом сегодняшнюю резолюцию Европарламента по Украине.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Страсбурге Европейский Парламент простым большинством поддержал объединенную резолюцию по Украине. В резолюции Европейский парламент (ЕП), в частности, рекомендует Европейской Комиссии провести встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ до саммита Украина-ЕС для "восстановления конструктивного диалога".

В комментарии УНИАН политолог Константин БОНДАРЕНКО отметил, что «многие эксперты, в первую очередь со стороны оппозиции, надеялись на то, что будет весьма жесткая резолюция по Украине, которая сможет затормозить процесс продвижения Украины в европейском направлении. Создается такое впечатление, что сегодня оппозиция больше заинтересована в том, чтобы Украина не шла в Европу, в ЕС. Многие представители власти, которые ранее были на каких-то более пророссийских позициях, сегодня, все-таки, возглавляют именно процесс продвижения Украины в направлении Европы».

Говоря о принятой резолюции, К.БОНДАРЕНКО сказал, что «она более чем положительная для Украины: во-первых, хотя бы потому, что там появляется то, чего добивалась Украина - это перспектива членства Украины в ЕС, отдаленная перспектива, но все-таки, это абсолютно новый уровень ассоциации».

Вторым важным моментом политолог назвал разделение в документе вопросов Юлии ТИМОШЕНКО и вопросов европейской интеграции Украины.

Третий момент, по мнению К.БОНДАРЕНКО, это то, что «всё-таки вопросы зоны свободной торговли и ассоциации будут рассмотрены еще в этом году и парафированы. Эта резолюция открывает фактически новую страницу или, скорее, прекращает кратковременную паузу, которая наступила в наших отношениях, между Украиной и Европой. То, чего так боялись многие евроинтеграторы, и то, на что надеялись многие враги нынешней власти, люди, которые с горечью воспринимают любое положительное движение или любое положительное действие власти - все это не оправдалось, и сегодня мы можем говорить о более чем положительных результатах для Украины».

Социолог Евгений КОПАТЬКО отметил: «Основное - резолюция в действительности не носила не такой жёсткий характер, как это ожидалось. Я бы обратил внимание, что диалог Европа-Украина будет продолжен. Безусловно, есть критические замечания, которые для европейцев имеют значение, но ключевым показателем для них является то, что необходимо развивать диалог между Европой и Украиной».

Эксперт добавил, что «сегодняшняя резолюция Европейского Парламента является одним из положительных сигналов для Украины и продолжением конструктивного диалога».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 октября, Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой депутаты отметили признание европейской перспективы Украины.

Европарламент «придерживается мнения, что углубление отношений между ЕС и Украиной и факт предоставления Украине европейской перспективы имеют большое значение и в интересах обеих сторон; признает стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, при условии выполнения всех критериев, в том числе уважения к принципам демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права”, - написано в первом пункте резолютивной части документа.

Депутаты также приветствуют достижение согласия относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, отметив, что это может стать солидной базой для “возможного завершения” переговоров о соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Европарламент также выразил мнение, что недавнее решение лидеров ЕС отложить визит украинского Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселю, запланированный на 20 октября, предоставило “прекрасную возможность обратить внимание на серьезную обеспокоенность, переданную украинскому правительству, и возобновить конструктивный диалог, который может привести к парафированию соглашения об ассоциации, при условии значительного прогресса в оставшихся технических вопросах и ключевых политических препятствиях”.

При этом в документе содержится призыв к Совету ЕС и Еврокомиссии запланировать новую встречу с украинским Президентом еще до саммита ЕС-Украина, запланированного на декабрь этого года.

В то же время, Европарламент считает, что сохранение приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность относительно продолжающегося содержания под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, несмотря на то, что никакого приговора в отношении него, и в отношении ряда других бывших правительственных чиновников пока не провозглашено.

Европарламент настаивает, что усиление принципа верховенства права и внутренние реформы, включая борьбу с коррупцией, необходимы не только для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако и для консолидации демократии в Украине.

В документе выражается тревога относительно сообщений об ухудшении состояния свободы средств массовой информации в Украине и содержится призыв к власти обеспечить защиту СМИ от любых – прямых или опосредствованных – попыток контролировать их.

Депутаты также поддержали рекомендации Венецианской комиссии относительно проекта нового закона о выборах депутатов в Украине и выразили мнение относительно того, что эти рекомендации надо было бы одобрить украинскому парламенту, и не только парламентскому большинству, а в результате консультаций с оппозицией и представителями гражданского общества.