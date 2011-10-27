Евродепутат: Резолюция по Украине иллюстрирует два аспекта подхода ЕС

Депутат Европарламента Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ (группа народных партий, Польша) считает, что принятая сегодня Европарламентом резолюция по Украине продемонстрировала открытость европейских депутатов к украинскому обществу и строгость к власти.

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН пресс-службой группы народных партий Европарламента.

“В своей резолюции депутаты сурово осудили нарушение демократических принципов и европейских ценностей в Украине. Они призвали украинское правительство изменить свое поведение, иначе под угрозой окажется сближение Украины и ЕС”, – заявил депутат.

“В то же время, резолюция иллюстрирует два аспекта подхода ЕС к своим восточным партнерам: с одной стороны, политика строгости и высоких требований в отношении власти, с другой – политика открытости в отношении общества и его европейских устремлений”, - сказал Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

Он подчеркнул, что этой резолюцией евродепутаты послали четкий мессидж украинскому обществу относительно оправданности его европейских устремлений, а также относительно того, что европейский путь все еще остается открытым для страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент принял резолюцию по ситуации в Украине, в которой подтвердил право Украины претендовать на членство в ЕС, однако в то же время выразил обеспокоенность по поводу политических преследований, свертывания свободы слова, намерений изменить избирательное законодательство.

Депутаты отметили, что сохранение в силе приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО несет риски для подписания и ратификации нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.