Янукович хочет, чтобы детей усыновляли украинцы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость усовершенствования в нашем государстве работы по усыновлению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка Президент отметил, что обеспокоен состоянием дел с социальной защитой сирот и детей, лишенных родительской заботы.

«Нужно совершенствовать работу, преодолевать стереотипы в такой деликатной сфере, как усыновление, лучше информировать граждан, эффективнее привлекать к этому благородному делу средства массовой информации», - сказал Президент. Он отметил, что, к сожалению, на протяжении последних двух лет количество детей, усыновленных гражданами Украины, постоянно уменьшается.

«Мы должны сделать все, чтобы каждый ребенок, лишенный родительской опеки, независимо от возраста и состояния здоровья был усыновлен гражданами Украины и остался на Родине», - сказал глава государства.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, также нуждается в пересмотре практика социальной поддержки семьи. Речь идет, в первую очередь, о семьях, которые воспитывают детей-инвалидов, или по другим причинам нуждаются в особой государственной поддержке.

На сегодняшний день уже урегулирован вопрос получения такими семьями государственной денежной помощи, отметил Президент. «На очереди – усиление психологической и педагогической поддержки этих семей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.