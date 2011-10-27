Посольство США отказало в визе заместителю Генпрокурора Кузьмину?

Четырем высокопоставленным сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины отказано во въезде в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщил компетентный источник Фокус.ua, высокопоставленным чиновникам ГПУ, в том числе и первому заместителю Генпрокурора Ренату Кузьмину, посольство США в Украине отказало в выдаче визы с формулировкой «ваше пребывание в нашей стране – не желательно».

В Генеральной прокуратуре данную информацию комментировать отказались. «Слухи мы не комментируем», – подчеркнул.начальник Отдела связей со средствами массовой информации ГПУ Юрий Бойченко.

Не стали подтверждать или опровергать заявление источника и в посольстве США в Украине. «Если те люди, которым не дали визы, что-то расскажут – это их дело. А мы по визовым вопросам, особенно что касается частных виз, ничего не комментируем. С учетом защиты частной жизни», – заявили в посольстве.

Напомним, 21 октября представители парламентской фракции БЮТ-Батькивщина Олег Белорус и Андрей Шкиль заявили, что посольства Евросоюза получили негласное указание ограничить выдачу шенгенских виз украинским чиновникам. Но на официальном уровне эта информация не подтвердилась. Ее опровергли и в Министерстве иностранных дел Украины, и в посольствах ЕС, и в представительстве Евросоюза Украины.