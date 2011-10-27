Суд не дал разрешение на повторное медобследование и лечение Луценко

Печерский районный суд Киева отказал в даче разрешения на повторное медицинское обследование и лечение подсудимого экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем судебном заседании защита Ю.ЛУЦЕНКО подала ходатайство в суд с просьбой дать разрешение на повторное медицинское обследование.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН отметил, что защита обращалась в администрацию Лукьяновского СИЗО с заявлением о необходимости повторного медицинского обследования и лечения. Однако в СИЗО заявили, что без разрешения суда они не имеют права вывозить Ю.ЛУЦЕНКО на лечение за пределы учреждения.

Со своей стороны жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина в который раз заметила, что состояние здоровья ее мужа ухудшается, и ему необходимо лечение в специализированном медицинском учреждении.

Она добавила, что это лечение может быть в форме дневного стационара и для этого нет необходимости перерывать судебный процесс. И.ЛУЦЕНКО сказала, что защита имела разговор с руководством СИЗО, администрация выразила готовность предоставить конвой для вывоза Ю.ЛУЦЕНКО на лечение, однако необходимо разрешение суда.

В то же время представители государственного обвинения заявили, что этот вопрос не находится в компетенции суда и его должна решать администрация СИЗО.

Заслушав мнения сторон, председательствующий на заседании судья Сергей ВОВК отметил, что обязанностью администрации СИЗО является заботиться о состоянии здоровья подсудимых, находящихся под стражей. Он также отметил, что защита без инициативы руководства СИЗО обращаться в суд с такими вопросами не может.

После объявленного перерыва суд также вынес отдельное решение по этому вопросу, которой обязал руководство СИЗО обратить внимание на заявление Ю.ЛУЦЕНКО об ухудшении его состояния здоровья.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него диагностирован цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи.