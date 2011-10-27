Зурабов поспешил с заявлением о маяках в Крыму?

Украина настаивает на передаче объектов навигационно-гидрографического обеспечения, которые использует в Крыму Черноморский флот России, в свое управление.

Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный дипломат.

«Украина занимает очень понятную позицию, и тут нет никаких изменений – гидрографические объекты должны быть переданы украинской стороне», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что высказывания посла РФ в Украине Михаила ЗУРАБОВА по этой теме были сделаны после визита министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА в Киев.

«Я знаю, что никаких решений не было принято. Можно говорить о предварительных договоренностях. Этот вопрос стоит на порядке дня соответствующей подкомиссии, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и заместитель министра иностранных дел – статс-секретарь России Григорий КАРАСИН. Решения по этому вопросу может принять только эта подкомиссия, и далее вынести на утверждение на более высокий уровень», - отметил он.

По словам дипломата, решение этого вопроса будет зависеть от сроков проведения следующего заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии на уровне Президентов, но сроки ее проведения еще не определены.

Он не исключил, что, возможно, произошло сближения позиций, но вопрос очень не простой и будет требовать еще какого-то времени для обсуждения.

Кроме этого, дипломат отметил, что когда подписывались первые соглашения по функционированию ЧФ РФ на территории Украины, некоторые вопросы не были до конца продуманы.

«Россия считает, что маяки должны находится в ее оперативном управлении для обслуживания ЧФ РФ, в то же время все понимают, что это оборудование не может служить только военным кораблям. Маяки должны служить всем - и торговым, и рыболовецким, и другим судам», - сказал он.

При этом дипломат отметил, что никто не оспаривает того, что гидрографические объекты принадлежат Украине. «Другой вопрос, кто ими пользуется и на каких условиях. Именно вокруг этого происходит дискуссия», - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 24 октября посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ заявил, что Россия и Украина согласовали вопрос использования украинских маяков Черноморского флота РФ. По информации посла, в ближайшее время ожидается подписание соглашений по использованию военными ЧФ РФ украинских маяков и гидрографических объектов, расположенных в Крыму.

«Сейчас подход в использовании навигационной инфраструктуры уже согласован. Решение найдено и отрабатываются детали. Использование маяков, инфраструктуры, объектов гидрографии, конечно, является проблемой в работе флотов, но в ближайшее время мы сможем ознакомить общественность с нашими решениями», - сказал М.ЗУРАБОВ.

2 августа Хозяйственный суд Крыма вынес решение, что маяки Черноморского флота РФ в ближайшее время должны быть изъяты украинскими судебными исполнителями.

В МИД Украины заявили, что считают, что вопрос относительно использования объектов навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) безопасности мореходности в Черном и Азовском морях должен решаться путем переговоров.

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН отмечал, что российская сторона отказывается от выполнения решений украинского суда, ссылаясь на их несоответствие регламенту решения спорных вопросов, предусмотренному базовыми соглашениями по Черноморскому флоту РФ.

О.ВОЛОШИН заверил, что в ходе переговоров украинская сторона приложит усилия, чтобы решить этот вопрос без излишней политизации, но с полным соблюдением национальных интересов Украины.