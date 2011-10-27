Сын нардепа купил футбольный клуб

Кировоградский футбольный клуб «Зірка» приобрел сын народного депутата от Партии регионов Станислава БЕРЕЗКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об изменении владельца и о том, что президентом клуба избран Максим БЕРЕЗКИН, появилось на официальном сайте клуба 21 октября.

На пресс-конференции по этому поводу М.БЕРЕЗКИН отметил, что основная задача нового руководства на ближайшее время заключается в дальнейшем развитии местного футбола и закреплении позиции команды в первом дивизионе. Планируется обновить селекционную работу среди молодежи, создать современную тренировочную базу и развивать детско-юношеский футбол в Кировограде.

М.БЕРЕЗКИН сообщил, что руководство клуба намерено полностью реконструировать стадион в областном центре, оснастить поле современной системой орошения.

«Наша главная задача: возродить славу «Зірки», а игрокам – создать все условия для тренировок и восстановления сил», - сказал президент клуба.

Бывшим владельцем ФК «Зірка» был депутат Кировоградского областного совета от Партии регионов Николай ОНУЛ. Сумма соглашения не разглашается.

М.БЕРЕЗКИН является совладельцем международной промышленной компании «Креатив Групп», которая специализируется на изготовлении модифицированных пищевых жиров, маргаринов, растительных масел, а также является владельцем ресторана и ночного клуба в Кировограде.