Луцкий горсовет требует от Януковича прекратить преследования оппозиции

Луцкий городской совет обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием прекратить политическое преследование оппозиционных лидеров.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения об обращении депутатов внесла на рассмотрение сессии фракция ВО «Батьківщина».

Обращение во время голосования в закрытом режиме поддержали 28 депутатов, трое высказались «против», шестеро не голосовали.

«Преследование представителей оппозиции, возбуждение в отношении них безосновательных уголовных дел, назначение наказания экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок 3 года являются симптомами кризиса демократии в нашей стране», – говорится в обращении.

Луцкие депутаты отмечают: «Приговор Юлии ТИМОШЕНКО – это приговор демократическому будущему Украины, приговор стремлениям и надеждам украинского народа жить в современной и цивилизованной стране, приговор надеждам людей на справедливость и непредвзятость судопроизводства, приговор вере украинцев в возможность реализовать себя в собственном Украинском государстве».