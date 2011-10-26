Попов пригласил к себе на прием победителей шоу Майдан’S

Александр Попов пригласил команду Киева, которая победила во втором сезоне танцевального шоу Майдан’S, на торжественный прием. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 2 ноября в Колонном зале столичной мэрии глава Киевской городской государственной администрации лично поздравит молодых людей, которые на протяжении двух месяцев добывали в борьбе для Киева звание танцевальной столицы Украины.

«Для меня было очень важно поддержать команду Киева, ведь молодые люди, которые принимали участие в проекте, – настоящие патриоты столицы. Безусловно, я благодарен участникам шоу. Я горжусь молодежью, которая готова отдавать свою энергию, свой талант ради развития родного города. Поддерживать участников шоу Майдан’S – значит поддерживать идею здорового образа жизни, идею спортивного, социально активного молодого поколения. Молодые люди, которые неутомимо тренировались, которые танцевали под открытым небом в холодную погоду ради желания сделать город лучше, заслуживают невероятного уважения», – подчеркнул Александр Попов.

Миллион гривен, который выиграла команда Киева, будет направлен на обустройство паркур-площадок для ценителей искусства преодолевать уличные препятствия. При поддержке Киевской городской государственной администрации такую площадку планируют создать в Гидропарке.

Напомним, что 22 октября 2011 года команда города Киева победила во втором сезоне танцевального шоу Майдан’S, набрав 104 балла. За главный приз в финале соревновались учасники Киева, Запорожья, Крыма, Ровно и Харькова.

Второе место занял Харьков, на третьей ступеньке оказалось Ровно.