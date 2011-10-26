Кличко хочет распустить парламент, чтобы депутаты стали ближе к народу
00:13, 26 октября 2011Политика
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Политик общался на вещевом рынке
Партия “Украинский демократический альянс за реформы” (УДАР) требует роспуска Верховной Рады, поскольку представители парламента работают на отдельные финансовые группы, заявляет лидер партии Виталий КЛИЧКО.
Как передает корреспондент УНИАН, в Хмельницком во время общения с предпринимателями вещевых рынков он сказал, что в Украине все реформы «спускаются из кабинетов без обсуждения с народом».
«Очень важно, чтоб политики чаще общались с людьми, чувствовали их проблемы. А затем, исходя из этого, уже проводили реформы», - сказал он.
В.КЛИЧКО убежден, что только через объединение можно заставить власть считаться с гражданами.
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