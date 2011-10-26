Кличко хочет распустить парламент, чтобы депутаты стали ближе к народу

Партия “Украинский демократический альянс за реформы” (УДАР) требует роспуска Верховной Рады, поскольку представители парламента работают на отдельные финансовые группы, заявляет лидер партии Виталий КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в Хмельницком во время общения с предпринимателями вещевых рынков он сказал, что в Украине все реформы «спускаются из кабинетов без обсуждения с народом».

«Очень важно, чтоб политики чаще общались с людьми, чувствовали их проблемы. А затем, исходя из этого, уже проводили реформы», - сказал он.

В.КЛИЧКО убежден, что только через объединение можно заставить власть считаться с гражданами.