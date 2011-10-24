В Евпатории «заминировали» горсовет: чиновников эвакуировали

Сотрудники крымской милиции ищут мужчину, который сегодня утром сделал ложное сообщение о минировании здания городского совета Евпатории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Звонивший в милицию представился помощником мэра города Андрея ДАНИЛЕНКО.

После поступления сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве в горсовет выехали сотрудники МВД и МЧС, руководство прокуратуры и милиции Евпатории, бригада «скорой помощи».

Работников горсовета эвакуировали.

Подозрительных предметов в помещении не нашли.

«Выяснилось, что гражданин, звонивший в милицию, в Евпаторийском городском совете никогда не работал. По сведениям Республиканского адресного бюро, такой человек не числится. По адресу, который указал "несуществующий" гражданин, проживают другие люди», - сообщили в милиции.

МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан статья 259 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или до трех лет ограничения свободы.