Видеозаписи из банков, которые ограбят, не смогут стать доказательствами

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ ("БЮТ-Батьківщина") считает, что решение Конституционного Суда Украины по делу о невозможности обоснования обвинения на незаконно полученных доказательствах усложнит расследование прежде всего рядовых, а не резонансных уголовных дел.

Об этом он сказал газете«КоммерсантЪ-Украина» (№172 (№1446) от 24 октября 2011 года), комментируя обнародованное 21 октября решение КС по представлению СБУ.

По словам В.ШВЕЦА, «теперь видеозаписи из банков или магазинов, которые ограбят, не смогут стать доказательствами». «Если раньше можно было снять на видео, как чиновник получает взятку или гаишник материт водителя, а потом уволить их за это, то теперь все эти материалы не будут иметь никакого значения», - добавил В.ШВЕЦ.

Он также отметил, что теперь необходимо будет получать разрешение правоохранительных органов, чтобы фиксировать на видео любое нарушения закона.

«А это, конечно же, рядовому человеку сделать сложно», - подчеркнул В.ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение по делу по конституционному представлению СБУ о том, что обвинение в совершении преступления не может основываться на фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности уполномоченным на то лицом без соблюдения конституционных положений или с нарушением порядка, установленного законом, а также полученных путем совершения целенаправленных действий относительно их сбора и фиксации с применением мероприятий, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», лицом, не уполномоченным на осуществление такой деятельности.

Ранее СБУ обратилась в КС с ходатайством дать официальное толкование положения ч. 3 ст. 62 Конституции Украины «Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем».

Практическую необходимость в официальном толковании этого положения СБУ обосновало неоднозначной судебной практикой оценки допустимости доказательств по уголовным делам.