Россия хвастает, что заблокировала движение Украины в НАТО

России удалось добиться невступления Украины в НАТО.

Об этом заявил представитель России при Альянсе, спецпредставитель президента РФ по вопросам противоракетной обороны Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции Эхо Москвы.

Отвечая на вопрос журналистов, чего ему удалось достичь за время работы в Брюсселе, Рогозин сказал: "Чего нам удалось добиться? Нам удалось добиться, что Украина – не член НАТО, нам удалось добиться, что Грузия – не член НАТО".

"Нам удалось добиться, что мы не прогнулись на переговорах по ПРО, и тупик вызван именно нашим нежеланием идти на компромиссы, которые могут идти в ущерб нашей безопасности. Нам удалось добиться уважения к себе", - добавил Рогозин.

В то же время, он отметил: "Нам не удалось добиться того, о чем я мечтал в принципе – более глубокой интегрированной схемы взаимодействия между Россией и Западом в военной сфере… например, чтобы совет Россия-НАТО был не дискуссионной площадкой, а стал, действительно, структурой, где принимаются глобальные решения об общеевропейской безопасности".

Украинская правда