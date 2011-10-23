Губернатор стал блоггером

Глава Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН открыл собственный блог на сайте местной газеты «Украина-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, в своей первой записи от 21 октября губернатор объяснил, почему отдал преимущество местному информационному ресурсу перед Twitter: «Поддержка местного должна выражаться во всем. Своих принципов не предаю!».

С.ЛАРИН сообщил, что готов вести диалог на любые интересные и актуальные темы и попросил не превращать блог в «горячую линию» Как известно, телефонная линия губернатора по вопросам неправомерных действий или бездеятельности власти действует больше года.

Глава облгосадминистрации также выразил готовность к содержательной и конструктивной критике.

«Откровенно говоря, ведение блога для меня - занятие новое. До конца я так и не разобрался в нем, поэтому очень надеюсь на вашу помощь и поддержку. Если посмотреть на опыт ведение блогов чиновников разных рангов, сразу видно, что большинство из них малоинтересные или вообще провальные. Поэтому, начиная свой блог, обращаюсь к вам и прошу подсказать, что было бы вам интересно, какие «фишки» стоит внедрить, чтобы сделать его максимально эффективным», - сообщил в первой записи С.ЛАРИН.