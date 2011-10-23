Нардеп прогнозирует новый Майдан

От судьбы Юлии Тимошенко зависит и саммит Украина – ЕС, и судьба будущих выборов, а, возможно, и новый Майдан, заявил в субботу в эфире Радио Свобода народный депутат, заместитель председателя фракции НУНС Тарас Стецькив.

«Если не решается вопрос с Тимошенко, при том, что я не принадлежу к фан-клубу Юлии Владимировны, в решающей мере зависит, будут ли в этой стране выборы, будет ли назначение. А, возможно, будет что-то то, что кто-то называет Майданом, а кто-то называет другими словами», – сказал Стецькив.

«Может возникнуть ситуация 2004 года, когда общество отреагирует на грубую попытку власти не допустить оппозицию к парламентской трибуне», – прибавил он.

По его словам, если экс-премьер-министр выйдет на волю, то саммит Украина – ЕС состоится, «а если не выйдет, то сомневаюсь». Европа не пойдет на уступки, заявил Стецькив. «Европе 28-й, 29-й или 35-й член не критичен», в отличие от Украины, для которой отношения с ЕС определяюще важны, отметил он. «Европа с этого принципа не сойдет. Политическая и криминальная ответственность – это разные вещи», – считает народный депутат.

Он также считает, что у Президента Виктора Януковича сейчас «очень сложная ситуация». «Янукович, наверно, так, как он рисовал себе внешнюю политику, хотел получить три в одном: он хотел, чтобы Тимошенко сидела в тюрьме, чтобы Запад ему дал соглашение об ассоциации, а Россия дала дешевый газ. А три в одном не выходит. И ключ в вопросе – будет сидеть Тимошенко или не будет», – отметил Стецькив.

Кроме того, он скептически оценил перспективы законопроекта народного депутата Юрия Ключковского о выборах в парламент по открытым региональным спискам, соавтором которого является он сам. По его мнению, властвующие в настоящее время в Украине силы не заинтересованы в нем.

«Я осознаю то, что мы данный закон вносим только для грядущих поколений. На сегодня у нас есть 170 голосов максимум за данный закон. Поэтому либо Венецианская комиссия, или давление Запада, тогда будет какая-то компромиссная версия смешанного закона. Ну, к сожалению! К сожалению! Потому что на сегодня шансы принять открытые списки в пропорциональной системе, или оставить действующий закон, я думаю, минимальные. Я думаю, что основной вопрос – это добиться возможности неснятия кандидатов в мажоритарной части списка. А они на большее не пойдут», – заявил Тарас Стецькив.