Ющенко услышал у Азарова галицкий акцент и аплодирует
22:29, 21 октября 2011Политика
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"Это хороший прогресс"
Премьер Николай Азаров подал хороший пример изучения украинского языка.
Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире Шустер Live, комментируя выступление Азарова на заседании правительства в четверг.
"Приятно, что Николай Янович говорит на украинском языке почти чисто, даже с галицким акцентом", - отметил экс-президент.
"Это хороший прогресс", - добавил он.
"Я этому просто аплодирую. Это хороший пример премьер-министра", - считает Ющенко.
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