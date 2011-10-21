Ющенко услышал у Азарова галицкий акцент и аплодирует

22:29, 21 октября 2011
Политика
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"Это хороший прогресс"

Премьер Николай Азаров подал хороший пример изучения украинского языка.

Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире Шустер Live, комментируя выступление Азарова на заседании правительства в четверг.

"Приятно, что Николай Янович говорит на украинском языке почти чисто, даже с галицким акцентом", - отметил экс-президент.

"Это хороший прогресс", - добавил он.

"Я этому просто аплодирую. Это хороший пример премьер-министра", - считает Ющенко.

Украинская правда

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