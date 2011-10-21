Тигипко заявил, что объединение его партии с ПР поддержали все

Лидер «Сильной Украины» Сергей ТИГИПКО заявляет, что все региональные конференции этой политсилы поддержали ее объединение с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Национального Бюро партии, которое состоялось в Киеве.

По данным пресс-службы, на заседании были подведены итоги внутрипартийной дискуссии относительно объединения «Сильной Украины» с Партией регионов.

С.ТИГИПКО еще раз подчеркнул, что главной целью объединения он видит «углубить реформы и сделать первый шаг к модернизации политического пространства, начав укрупнение украинских партий».

«Все региональные конференции поддержали объединение, поддержали необходимость продолжения реформ», - сказал он.

Лидер «Сильной Украины» считает, что на данном этапе важно учесть все конструктивные предложения, которые звучали во время региональных конференций.

«Нам необходимо выработать общую программу действий и максимально привлечь актив «Сильной Украины» для работы. Это должно стать основой сотрудничества », - отметил С.ТИГИПКО.

«Члены Национального Бюро поддержали лидера. Предложение будет вынесено на рассмотрение делегатов съезда «Сильной Украины», который состоится завтра, 22 октября, в Киеве », - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что 16 августа С.ТИГИПКО и глава Партии регионов Николай АЗАРОВ объявили о возможном объединении «Сильной Украины» и ПР с целью консолидации реформаторских усилий.