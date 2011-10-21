Милан узнал «много интересного об украинском искусстве»

19 октября в Милане открылась выставка светангов («лайтангов») «Кодекс Света» известной украинской художницы Галины Москвитиной совместно с классическим ювелирным Домом «Лобортас». Выставка проходит в рамках мирового турне работ художницы, организованного частным фондом «Arcane Art».

На выставке представлены 17 работ художницы. Среди них - картины из новых циклов Sundogs, Sparkless series, Affirmations и другие. Также одна из экспонируемых картин - «Луч Творения» - принимает участие в торгах Аукционного дома MacDougall, которые пройдут в Лондоне 1 декабря 2011 года.

Кроме того, Ювелирный Дом «Лобортас» инициировал новый формат представления современного искусства в виде объединения художников, ювелиров, скульпторов, классической музыки, театра, кино и многих других видов искусства.

Так, на выставке представлен мировой рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннеса - кольцо из 2525 бриллиантов от Классического ювелирного Дома «Лобортас» и известной мировой корпорации Shrenuj & CoLtd.

Во время открытия выставки Генеральный Консул Украины в Милане (Италия) Андрей Картиш высоко оценил работы представленные на выставке. Он отметил большое значение выставки в культурной жизни города.

Сальваторе Дъареццо, Секретарь Мэра города Милана, также подчеркнул важность события: «Мы совету принимать выставку в Милане. Она является очень интересной и значимой не только для нашего города, но и всей Европы. Мы увидели много интересных работ Галины Москвитиной и Игоря Лобортаса. И сегодня мы узнали много интересного об украинском искусстве».

Диана Попова, представитель частного фонда «Arcane Art», заявила: «Милан - деловая, модная и культурная столица Италии, один из важнейших арт-центров Европы. Именно поэтому миланская выставка является для нас особенной частью мирового турне светангов Галины Москвитиной. Работы художницы уже получили мировое признание, и мы уверены, что новая коллекция работ «Кодекс Света» будет по душе итальянским почитателям современного искусства».

Выставка в Милане пройдет до 1 ноября 2011 года в местном выставочном центре «Expo & Congress Center», по адресу: Montenapoleone 6а.

Напомним, мировое турне серии светнгов («лайтангов») Галины Москвитиной «Кодекс Света» стартовало в Тель-Авиве в сентябре 2011. Уже 7 ноября его увидят жители Лондона, 7 декабря - Киева и весной в 2012 году - Нью-Йорка.