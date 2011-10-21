Евродепутат: Я не понимаю мотивов украинского руководства

Депутат Европейского парламента Эльмар БРОК (группа народных партий, Германия) надеется, что украинское руководство не свернет с европейского пути.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя отмену визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также ряд его последних высказываний в интервью СМИ относительно дела бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и сотрудничества с Европой.

«Я не знаю и не понимаю мотивов украинского руководства. Надеюсь только, что этот подход основан на ошибочных суждениях и не является намерением свернуть с европейского пути», - сказал депутат.

Говоря непосредственно о причинах отмены визита украинского Президента в Брюссель, запланированного на 20 октября, Э.БРОК отметил, что это произошло из-за «нарушения принципа верховенства права и злоупотребления судебной системой».

Как сообщал УНИАН, 18 октября лидеры ЕС приняли решение отложить визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный ранее на 20 октября, на неопределенное время.

Такое решение стало следствием завершения судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, который ЕС не признает честным и открытым.

В.ЯНУКОВИЧ в свою очередь в последнее время сделал несколько заявлений относительно проблемных вопросов с ЕС. Он, в частности, заявил о том, что освободить Ю.ТИМОШЕНКО означало бы послать обществу сигнал о том, что для совершения преступлений нужно быть членом оппозиции.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заявил о том, что Украина не спешит с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС и может подождать.