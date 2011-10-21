Защитник Тимошенко предлагает взыскать долги ЕЭСУ с Кучмы и Азарова

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что дела в американском и российском судах подтверждают, что украинское дело о долгах ЕЭСУ является фальшивкой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

В частности, как отметил С.ВЛАСЕНКО, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью телеканалу «Евроньюз» заявил, что уголовные дела, возбужденные против Юлии ТИМОШЕНКО в Украине, якобы подтверждаются судами по делу Павла ЛАЗАРЕНКО в США и по делеу генерала Георгия ОЛИЙНЫКА в России.

«Очевидно, глава государства в этом вопросе глубоко дезинформирован своими подчиненными, из-за этого и его заявления не соответствуют действительности», - считает С.ВЛАСЕНКО.

Утверждения С.ВЛАСЕНКО базируются «на документах, которые содержатся в так называемом «газовом деле» против Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, речь идет о постановлении президиума Верховного суда Российской Федерации (2003 г.), согласно которому все приговоры по делу генерала ОЛИЙНЫКА отменены как незаконные, а дела закрыты за отсутствием состава преступления. Это означает, что преступления, соответственно, не было».

«Что касается американского дела Павла ЛАЗАРЕНКО, на которое ссылался Президент, то, как неоднократно заявляли официальные лица, в частности Марта БОРЩ - американский прокурор, которая вела дело ЛАЗАРЕНКО в Соединенных Штатах, в США не рассматривались и не могли рассматриваться какие-либо эпизоды, связанные с ЕЭСУ, как в бытность Юлии ТИМОШЕНКО руководителем этой компании (до 1997 года), так и после того», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Таким образом, дела в американском и российском судах, о которых вспомнил В.ЯНУКОВИЧ, не являются доказательством несуществующей вины Ю.ТИМОШЕНКО, резюмировал народный депутат.

«Напротив, - отметил С.ВЛАСЕНКО, - они являются дополнительными аргументами, которые подтверждают, что все так называемое «дело» о долгах ЕЭСУ, возбужденное против Юлии ТИМОШЕНКО - сфальсифицировано, как и все предыдущие дела. ЕЭСУ не переводила на государство своих долговых обязательств. Долги ЕЭСУ как частной компании были вызваны тем, что корпорацию в 90-е годы сознательно разрушил тогдашний глава Государственной налоговой администрации Николай АЗАРОВ по прямому указанию тогдашнего президента Леонида КУЧМЫ. Так вот, именно этим двум господам и следует адресовать долговые претензии к ЕЭСУ».