Гудзяк предлагает способ спасения образования в Украине

Ректор Украинского католического университета (УКУ) о. Борис ГУДЗЯК убежден в необходимости повышения качества образования в Украине. Об этом Он заявил в интервью газете «День».

Ректор убежден в значимости католического образования для развития образовательной системы страны.

«Развитие католического образования обусловит и необходимость качественного образования. Сегодня этот вопрос уже созрел в обществе, например, много бизнесменов отправляют детей учиться (даже в среднюю школу) за границу. Значит, они не доверяют отечественному образованию. И с этим нужно что-то делать, потому что дети, которые проучились за границей с 14 до 24 лет, вряд ли вернутся домой. Страна не может потерять свою элиту», - сказал Б.ГУДЗЯК.

Ректор обратил внимание, что в Украине сегодня действует 4-5 католических школ, а Украинский католический университет – единственный католический вуз страны и всего постсоветского пространства.

При этом Б.ГУДЗЯК подчеркнул, что в Европе, где зародилось католическое образование, большинство учебных заведений подобного направления развиваются хорошо. Украина тоже располагает потенциалом к развитию католического образования.

«Европейское образование в его современном понимании – тесно связано с историей Церкви и ее культурой. Я думаю, что Украина также постепенно будет открывать и развивать этот потенциал, потому что она – часть Европы», - считает ректор.

При этом Б.ГУДЗЯК отметил, что в Украине уверенно возрождается и развивается традиция филантропии и меценатства. Ректор УКУ рассказал, что на масштабный проект строительства в университете кампуса ежегодно требуется около 4-5 млн. долл. Средства выделяют исключительно благотворители и одним из активнейших жертвователей проекта является украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ. «Весной мы сообщили, что украинский бизнесмен Д.ФИРТАШ стал одним из крупнейших жертвователей, которые способствуют строительству нашего университетского городка во Львове. Он будет поддерживать этот проект до окончания строительства городка», - рассказал Б.ГУДЗЯК.

По словам Б.ГУДЗЯКА, развитию университета помогают не только бизнесмены, но и простые украинцы. «Если 10 лет назад не могло быть и речи о том, чтобы средства искать в Украине, то сегодня мы видим поддержку не только богатых и известных людей, но и представителей так называемого среднего класса. Возможно, украинцы стали немного богаче, но причина и в том, что возрождается чувство ответственности и появляется понимание общего дела», - подчеркнул Б.ГУДЗЯК.

*** В 64 странах мира работают более 1300 католических учебных заведений. Наиболее известным из них является Миланский университет, в котором учатся 45 тысяч студентов на 14 факультетах (банковское дело, математика, сельское хозяйство, образование, психология, политология, экономика, юриспруденция и другие). В течение многих веков католическое образование являлось образцовым. Лучший университет мира в 2011 году Кембридж, а также университеты Оксфорда, Сорбонны, Болоньи были созданы по инициативе Католической церкви.