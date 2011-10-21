Свидетель в деле Луценко жалуется на «угрозы со стороны неизвестных»
13:49, 21 октября 2011Политика
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ГПУ организовала проверку
Генеральная прокуратура Украины начала проверку по фактам давления и угроз свидетелям по уголовному делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В частности, в пресс-службе заметили, что "19 октября в ГПУ поступило заявление от одного из свидетелей по уголовному делу экс-министра МВД о давлении и угрозах со стороны неизвестных лиц с требованием к нему как свидетелю изменить свои показания в судебном заседании в интересах подсудимого ЛУЦЕНКО Ю.В.".
"По данному факту Генеральной прокуратурой Украины организована проверка в порядке ст. 97 УПК Украины", - отметили в пресс-службе.
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