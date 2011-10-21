Свидетель в деле Луценко жалуется на «угрозы со стороны неизвестных»

Генеральная прокуратура Украины начала проверку по фактам давления и угроз свидетелям по уголовному делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, в пресс-службе заметили, что "19 октября в ГПУ поступило заявление от одного из свидетелей по уголовному делу экс-министра МВД о давлении и угрозах со стороны неизвестных лиц с требованием к нему как свидетелю изменить свои показания в судебном заседании в интересах подсудимого ЛУЦЕНКО Ю.В.".

"По данному факту Генеральной прокуратурой Украины организована проверка в порядке ст. 97 УПК Украины", - отметили в пресс-службе.