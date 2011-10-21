Могилев объяснил, что просто не захотел гнуть спину в парламенте

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что готов выступать в парламенте с трибуны, а, не согнувшись около микрофона в правительственной ложе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил журналистам, отвечая на вопрос, почему сегодня он не выступал в парламенте, в частности в правительственной ложе, когда была заблокирована трибуна.

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что, учитывая его рост, «микрофон оказался очень низким, я не мог стоять, согнувшись».

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что готов выступать с трибуны парламента, а выступать сидя в правительственной ложе не корректно.

В тоже время он подчеркнул, что направит письменные ответы на все те письменные вопросы, которые были заданы ему представителями всех фракций парламента.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» сегодня блокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить выступления министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА во время Часа вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиция считает, что глава МВД не заслуживает выступать с парламентской трибуны, поскольку представители правоохранительных органов 11 октября нарушали законодательство и не пускали депутатов в Печерский райсуд Киева, где оглашался приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА, 11 октября один из милицейских начальников заявил, что если на территорию Печерского райсуда пройдет хоть один народный депутат, то ему министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ «оторвет голову». «Именно поэтому мы требуем от господина А.МОГИЛЕВА дать четкие и однозначные ответы, на каком основании нарушались права граждан и почему создавались препятствия народным депутатам осуществлять их законные полномочия», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Кроме того, фракция «БЮТ-Батькивщина» требует от А.МОГИЛЕВА объяснить причины обыска в приемной и помещении депутата Евгения СУСЛОВА.