Бжезинский назвал Януковича «диктатором»

Евросоюз не уступит в деле Юлии Тимошенко в условиях, когда Украиной правит "диктатор".

Об этом заявил ведущий американский геостратег, бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в Вашингтоне Збигнев Бжезинский, сообщает "Голос Америки".

По его словам, в вопросе Тимошенко на карту поставлено не только будущее отношений с Украиной, а и сама Европа, ведь концепция Европы основывается на взаимосвязанности понятий суверенитета и демократии, на основе которых выстраивается сотрудничество и политическое единство.

"Для тех, кто хочет видеть Украину в Европе, существует соблазн повести себя в духе Макиавелли. Дескать, забудем о Тимошенко, примем Украину – и все будет хорошо", - отметил Бжезинский.

"Такое отношение со стороны Европы к коррумпированной, управляемой диктатором Украине, дало бы основания коррумпированной и управляемой диктатором России ожидать такого же отношения к себе. Никто в Европе не пойдет на такие условия", - считает он.

Бжезинский также сказал, что дело Тимошенко является главным испытанием для демократии в Украине.

"Делом Тимошенко Украина изолирует себя от Запада. Позиция Януковича как президента Украины в общении с Путиным ослабляется", - заявил экс-советник американского президента.

По словам Бжезинского, отдаление Украины от Европы играет на руку только премьеру РФ Владимиру Путину и России, и не в интересах Януковича.

"Иногда Янукович занимает решительную проукраинскую позицию. В одном из интервью он, обращаясь к Москве, сказал, что с Украиной не стоит общаться с позиции силы. Янукович добавил, что Россия пытается загнать Киев в Таможенный Союз. Это хорошие заявления", - заметил Бжезинский.

Однако он добавил, что дело Тимошенко уменьшает его возможности реагировать на давление.

Бжезинский также высказал мнение, что Украина в случае проведения демократизации может стать залогом европеизации и образцом для развития России.

Укрправда