Эксперт советует нардепам показать Европе склонность к компромиссам

Руководству Европейского Союза и представителям официального Киева надлежит совместно выработать стратегию полномасштабных контактов, невзирая на возникшие между сторонами разногласия.

Такое мнение в интервью корреспонденту ГолосUA высказал координатор международных программ сотрудничества в Европе (HEF) Калле Торн. По его словам, приговор, вынесенный лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «существенно откорректировал» сроки подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, однако, он не должен стать «яблоком раздора между потенциальными партнерами».

«В данной ситуации украинским парламентариям необходимо опять заняться рассмотрением вопроса о «декриминализации статьи Тимошенко», и продемонстрировать Европе склонность к компромиссам. А западные дипломаты, в свою очередь, могли бы разработать пути скорейшей интеграции Украины в структуры Объединенной Европы», - заявил Торн.

Как отметил эксперт, и развитие Украины, и, не в последнюю очередь, будущее Евросоюза зависят от уровня доверия и взаимопонимания между Киевом и Брюсселем.

Напомним, что визит Президента Украины Виктора Януковича в бельгийскую столицу, запланированный на 20 октября, «по техническим причинам» был перенесен на неопределенный срок.