Янукович: в деле Тимошенко необходимо учесть суды в США и России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в судебном разбирательстве по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО необходимо учитывать судебные процессы, которые проходили в США и России.

Об этом он сообщил в интервью телекомпании Euronews.

В.ЯНУКОВИЧ вновь отметил, что «вопрос Тимошенко очень спорный, поскольку он содержит многочисленные нарушения закона». По словам Президента, с одной стороны он лежит в политическо-юридической плоскости, а с другой – чисто в криминальной. «Речь идет об уклонении от уплаты налогов, о потерях для госбюджета, речь идет о поступающем в Украину газе, который не проходит через таможню, но продается украинскому народу», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в деле Ю.ТИМОШЕНКО ни в коем случае нельзя делать поспешных выводов. «Выводы могут быть сделаны только после того, как оно будет окончательно рассмотрено в судах. В этом деле нельзя не учитывать судебные дела, которые имели место за границей. В США – это дело ЛАЗАРЕНКО (экс-премьер-министра Украины – УНИАН), в России – это дело генерала ОЛЕЙНИКА (экс-главы управления военного бюджета Министерства обороны России - УНИАН)», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 29 апреля 2002 года Г.ОЛЕЙНИК был осужден Московским гарнизонным военным судом за превышение должностных полномочий при перечислении в Украину 450 млн. дол. за поставки стройматериалов для нужд Минобороны, которые так и не были предоставлены российской стороне. Следствие установило, что 450 млн. дол. были перечислены Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России в Украину на счета английской компании United Energy International Ltd&, которая якобы имеет отношение к корпорации "Единые энергетические системы Украины". Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

13 октября СБУ заявила, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "ЕЭСУ" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. долл. на государственный бюджет Украины. СБУ также возбудила уголовное дело за возложение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины в отношении бывшего премьер-министра П.ЛАЗАРЕНКО.

В августе 2006 года суд в Сан-Франциско приговорил П.ЛАЗАРЕНКО к 9 годам тюремного заключения и штрафу в 10 млн. дол. по ряду обвинений, в частности, за отмывание денег.