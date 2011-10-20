Кличко в Европе и США не раз слышал слово «санкции»

Любые санкции, которые могут быть применены со стороны международного сообщества в ответ на преследование оппозиции в Украине, должны быть направлены исключительно против отдельных политиков и чиновников, а не против всего государства.

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО в эфире радио «Эра-FM», отвечая на вопрос о возможных санкциях против Украины со стороны Запада.

«Недавно я вернулся из Западной Европы и США, где проводил рабочие встречи со многими влиятельными политиками. И от них мне не раз приходилось слышать слово «санкции». Не секрет, что к такому механизму воздействия на украинскую власть склоняются сегодня многочисленные международные деятели и эксперты. Однако я убежден, что от введения таких санкций не должны пострадать простые граждане Украины. Если и вводить санкции, то не для всех украинцев, а для отдельных политиков и чиновников – тех, кто виноват в том, что происходит в стране», - сказал В.КЛИЧКО.

Политик отметил, что он очень не хочет, чтобы Украина оказалась в международной изоляции и двигалась путем Беларуси.

«Понятно, что наши партнеры за рубежом очень обеспокоены тем, что Украина все дальше откатывается от демократических принципов. Ведь на словах мы декларируем одно, а делаем совсем другое. Всем очевидно – если мы мечтаем о европейских стандартах жизни, то должны жить по европейским принципам и исповедовать европейские ценности», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

«Наш выбор – европейская интеграция. Мы уверены, что Украина относится к Европе географически, исторически и ментально. Но своими действиями по отношению к оппозиции украинская власть отдаляет нас от Европы», - сказал лидер партии «УДАР».