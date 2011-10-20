ЕС выделил Украине 30 миллионов евро на нелегальных мигрантов

Европейский союз выделил 30 миллионов евро на решение вопросов по нелегальным мигрантам в Украине, пишет Зеркало неделипо материал Радио Свобода.

В частности, в рамках программы финансирования предусматривается усиление национальной политики в сфере миграции, а также строительство 7 центров временного размещения и 2 центров содержания мигрантов.

Ожидается, что программу реализуют за два с половиной года. Помощь предусмотрена в контексте Соглашения о реадмиссии между ЕС и Украиной.

«Проект поможет Украине задерживать и правильно обращаться с неурегулированными мигрантами - в соответствии с лучшими европейскими практиками и гуманитарными стандартами», — сообщили в представительстве ЕС.

«Цель проекта — в предоставлении поддержки Украине в проектировании, обустройстве и предоставлении оборудования для пунктов временного размещения и центров задержания для неупорядоченных мигрантов в соответствии с европейскими стандартами», — говорится в сообщении.

В ЕС считают, что обновленные центры «обеспечат надлежащие условия для проживания и поведения в отношении мигрантов, принятых на условиях реадмиссии, либо задержанных неурегулированных мигрантов — в соответствии с рекомендацией Совета Европы и Комитета предупреждения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания».