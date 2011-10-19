Королевская: приговор Тимошенко - удар по имиджу Украины и потеря миллиардов

Решение суда по делу, возбужденному против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО больно ударило по имиджу Украины в Европе и мире, и придется приложить очень много усилий, чтобы эти потери компенсировать. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время встречи с депутатами Бундестага в Берлине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что 20 лет Украина строила свой имидж, собирая по крохам все лучшее, что есть у нашего народа. За эти годы брендами Украины стали братья КЛИЧКО, РУСЛАНА, Андрей ШЕВЧЕНКО, Майдан. «К сожалению, после 11 октября за рубежом узнали, что Украина - это страна, где проходят политические расправы над оппозиционными политиками, которых судят по законам прошлого века. В сравнении с этим, тускнеют все предыдущие достижения нашего государства», - считает народный депутат.

Председатель парламентского комитета отметила, что во время встреч в Берлине она постоянно слышала, что европейцы не хотят инвестировать в страну с «избирательным законодательством» и слабыми демократическими институтами.

«Решение суда по Ю.ТИМОШЕНКО больно ударило по имиджу Украины в Европе и мире, и теперь придется приложить очень много усилий, чтобы эти потери компенсировать. В государственном бюджете на улучшение имиджа Украины предусмотрена сумма в 47 млн. гривень. Но эти деньги будут потрачены зря, ведь приговор Ю.ТИМОШЕНКО, который вынес судья Печерского суда г. Киева, и события, которые произошли после этого, нанесли миллиардный ущерб Украине», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Имидж Украины - имидж каждого, кто живет и работает в нашей стране. Теперь о нас в Европе думают, что мы живем в полицейском государстве. Несправедливое и неправовое решение суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО, процессы, которые продолжаются против других оппозиционеров, породили в наших людях ощущение опасности и незащищенности со стороны власти. Все это очень опасные тенденции для общества, и оппозиция приложит все усилия, чтобы их остановить», - заверила депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ поблагодарила правительства Европы, европейских политиков и общественных деятелей, а также лично Федерального канцлера Ангелу МЕРКЕЛЬ за четкую позицию по отношению к несправедливому приговору, вынесенному Ю.ТИМОШЕНКО, и процессами над оппозицией в Украине, за поддержку демократических процессов в стране.

Как сообщал УНИАН, 17-19 октября Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Германии с рабочей поездкой по приглашению Немецкого совета по внешней политике (DGAP). В программе визита - встречи с председателями комитетов и депутатами Бундестага, переговоры в министерствах и ведомствах ФРГ, посещения торгово-промышленных палат и объединений немецкой промышленности, а также участие в работе круглого стола «Сотрудничество Украина-ЕС в борьбе с коррупцией. Значение СМИ в этом вопросе», организованного Центром им. Бертольда Бойца.