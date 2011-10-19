Если бы выборы Президента состоялись в ближайшее время (опрос)

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то больше всего шансов попасть во второй тур имели бы Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София". Среди респондентов, которые будут участвовать в президентских выборах за Януковича готовы проголосовать 22,9%, за Тимошенко - 17,9%. Определенные шансы попасть во второй тур есть также у Арсения Яценюка (12,6%сторонников). Другие претенденты набрали менее 6,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Судебный процесс не стал основанием для формирования в массовом сознании образа Юлии Тимошенко как жертвы политических репрессий, как и не способствовал росту ее электорального рейтинга. В начале сентября Тимошенко поддерживали 20,0% опрошенных, а в октябре - 17,9% (среди респондентов, которые намерены участвовать в президентских выборах).

Украинские граждане преимущественно не одобряют идею бойкота выборов как средства политической борьбы. В рамках исследования респондентам задали вопрос: «Если некоторые партии откажутся принимать участие в парламентских выборах, будут ли такие выборы законными (легитимными)?». Чаще всего (в 41,3% случаев) респонденты склонны воспринимать такие выборы легитимными. Об однозначной незаконности таких выборов заявили лишь 17,2% опрошенных. В то же время многие (26,6%) респонденты заняли неоднозначную позицию, считая, что многое будет зависеть от того, какие именно партии откажутся принимать участие в выборах. (Не определились с ответом - 14,9% опрошенных).

Центр социальных исследований "София" с 30 сентября по 6 октября 2011 провел опрос взрослого населения Украины. Опрос проводился во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (всего в 125 населенных пунктах).

Всего было опрошено 2020 респондентов старше 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса - индивидуальное интервью по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%