Литвин не собирается водить хороводы вокруг забора

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин не собирается выяснять, кто установил новый двухметровый забор возле парламента.

"Мне не интересно, потому что мне есть чем заниматься. А не водить хороводы вокруг этой проблемы", - заявил он в эфире 5 канала, сообщает Укрправда.

Спикер подчеркнул, что все вопросы по поводу появления забора необходимо переадресовать Киевской горгосадминистрации.

При этом Литвин заявил, что в европейских странах "меры безопасности вокруг правительственных государственных учреждений на десяток порядков выше, чем возле украинского парламента".

"Не надо создавать проблему там, где ее не существует", - добавил он.

Как известно, недавно еще с одной стороны парламента появился забор. Там, где раньше стояла небольшая ограда, установлен двухметровый забор, на воротах которого повешен амбарный замок.

Ранее, после штурма здания парламента афганцами, Раду огородили огромным забором.

Литвин отрицает, что эти заборы установлены Верховной Радой и обещал выяснить их происхождение.