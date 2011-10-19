Львовские антифашисты требуют ответить за "Нахтигаль"

Представители Львовской областной организации Антифашистского комитета обратятся к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием, чтобы он дал поручение Генеральной прокуратуре проверить законность сбора подписей и оснований для переименования улицы Мира в улицу воинов батальона „Нахтигаль” в селе Райлив.

Об этом сообщил УНИАН председатель облорганизации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК.

По его словам, председатель Нежуховского сельсовета Михаил ЯХВАН ветировал решение депутатов переименовать улицу в селе Райлив (территориально входит в состав Нежуховского сельского совета).

„Я разговаривал с М.ЯХВАНОМ, который сказал, что когда возник вопрос о переименовании, то он обязал собрать подписи жителей села Райлив. Сбором подписей занимались два депутата от ВО „Свобода”, - сообщил А.КАЛИНЮК.

По его словам, сельский председатель ветировал решение депутатов о переименовании улицы, поскольку „собрали подписи от 38 домов, а в селе 50 домов. К тому же, сбор подписей должен был проводиться не от домов, а от жителей села, которых насчитывается 282 человека. То есть, была нарушена процедура сбора подписей, и большинство сельчан не поддержали это предложение”.

А.КАЛИНЮК отметил, что «переименованием улицы были нарушены требования ст. 8 Закона «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне», в которой отмечается, что «Украина неукоснительно соблюдает взятые международные обязательства по недопущению проявлений фашизма в любой форме на своей территории».

Поєтому, по словам А.КАЛИНЮКА, представители Антифашистского комитета Украины готовят обращение к В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы привлечь виновных в нарушении закона к ответственности.

Как сообщал УНИАН, недавно в селе Райлив Стрыйского района Львовской области сельсовет принял решение о переименовании улицы Мира в улицу воинов батальона "Нахтигаль". Инициировал переименование улицы депутат Стрыйского райсовета, представитель ВО "Свобода" Марьян БЕРЕЗДЕЦКИЙ. После критики со стороны Партии регионов и премьер-министра на решение сельсовета его же председатель наложил вето.

В статье, посвященной теме "Нахтигаль", кандидат исторических наук, экс-директор архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ отмечал, что создание «Нахтигаля» было результатом реализации политики Организации украинских националистов, направленной на подготовку собственных военных кадров. Договоренность о формировании украинского легиона в немецкой армии была достигнута на переговорах с военной разведкой Абвер в феврале 1941 года. Мобилизацией в легион занимались руководители ОУН, которые сформировали его из членов своей организации, проживающих в то время в оккупированной немцами Польше. Мобилизованных оуновцев разделили на две части, которые в украинских документах фигурируют как дружины украинских националистов (группы «Север» и «Юг»), в документах Абвера они получили кодовые названия «Специальный отдел «Нахтигаль» и «Организация «Роланд».

Сотрудники «Нахтигаля» проходили обучение в подготовительных лагерях Абвера на территории генерального губернаторства. Завершалась подготовка в военном лагере в Нойгаммере вместе с первым батальоном спецполка Абвера «Бранденбург 800». Батальон «Роланд» формировался в Вене, а военная подготовка проходила в учебном лагере «Зауберсдорф».

16 октября 1941 года украинские старшины батальонов «Нахтигаль» и «Роланд» приняли обращение к немецкому командованию и руководству Рейха «Меморандум украинского Легиона». В документе содержались требования восстановить провозглашенную независимость Украины, освободить арестованных членов ОУН, обеспечить материально членов семей бойцов Легиона, украинизировать весь командный состав Легиона и направить его на борьбу с большевиками, не требовать от участников Легиона принимать присягу на верность Германии, в случае продолжения службы предоставить возможность каждому бойцу подписать индивидуальный контракт сроком на один год.

Ответом стало переформирование в часть охранной полиции и подписание индивидуальных контрактов на год службы.

Подразделениям «Нахтигаля» в городах было также поручено охранять местную немецкую администрацию. В конце ноября 1942 года, во избежание дальнейших потерь офицеры-украинцы решили максимально ограничить участие батальона в немецких карательных акциях.