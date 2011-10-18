Нардеп раскопал, что перевод Киреева в Печерский суд подписал сам Янукович

Высший административный суд Украины сегодня принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление народного депутата Юрия ОДАРЧЕНКО о незаконном назначении Родиона КИРЕЕВА судьей Печерского райсуда Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации «ВО «Батькивщина».

«В иске я требовал признать незаконными решение Высшей квалификационной комиссии судей, которым КИРЕЕВ был рекомендован на должность, и пункт указа Президента «О переводе судей» в части назначения КИРЕЕВА судьей Печерского райсуда и отменить их», - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Ответчик по существу иска не отрицал, но заявил, что истец пропустил срок на обращение в суд – 1 месяц с момента назначения судьи.

Народный депутат объяснил, что только сейчас им были получены ответы на депутатские запросы, которые позволили установить факт незаконного назначения Р.КИРЕЕВА. В частности, это копия заявления Р.КИРЕЕВА о переводе и копия решения Высшей квалификационной комиссии судей о рекомендации Р.КИРЕЕВА для перевода на должность судьи Печерского райсуда, поэтому обращаться в суд раньше просто не было оснований.

В ходе заседания Ю.ОДАРЧЕНКО подчеркнул нарушение действующего законодательства в процедуре перевода Р.КИРЕЕВА, в частности, отсутствие информации о конкурсе на замещение должности судьи Печерского суда в правительственных изданиях и отсутствие в решении ВККС результатов квалификационного экзамена.

Также грубым нарушением, по словам истца, является подача заявления о переводе, написанного Р.КИРЕЕВЫМ сразу Президенту Украины, а не в ВККС, а в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей», судья может быть переведен на другое место работы только после прохождения конкурса и на основании представления ВККС, обращаться сразу к Президенту он не имеет права.

«Суд решил оставить мое исковое заявление без рассмотрения из-за истечения срока исковой давности. Хотя каким образом я мог своевременно обжаловать решение ВККС, которое нигде не обнародовалось и о котором никому, кроме «соучастников» этой махинации, не было известно, суд не объяснил», - заявил депутат.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, «мы имеем факты нарушения законодательства, на основании которых судья, совершавший правосудие в наиболее значимом судебном процессе (над Юлией ТИМОШЕНКО) может оказаться никем».

Народный депутат будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Кроме того, «Батькивщина» продолжит расследовать обстоятельства этого перевода и будет добиваться отстранения Р.КИРЕЕВА от должности, говорится в сообщении.